В Амурской области ребёнка убило током из-за оставленного строителями оголённого провода
В Амурской области восьмилетний мальчик погиб от удара током на даче
Восьмилетний мальчик погиб в Амурской области после того, как задел металлическую лестницу на даче. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла в селе Поярково Михайловского района. В дачном домике велись ремонтные работы, строители как раз проводили электричество. Никто из них не заметил, что один из оголённых проводов коснулся металлической лестницы. Именно её задел игравший на участке ребёнок.
От удара током школьник потерял сознание и, не приходя в себя, скончался. По статье о причинении смерти по неосторожности полиция возбудила уголовное дело. Электриков, проводивших подключение, допрашивают следователи.
Ранее Лайф сообщал, что в Омске компьютер убил 16-летнего подростка, пытавшегося его починить. Мальчик хотел заменить видеокарту и залез в системный блок, в результате чего получил смертельный разряд тока.
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