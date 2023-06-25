В Амурской области ребёнка убило током из-за оставленного строителями оголённого провода

Восьмилетний мальчик погиб в Амурской области после того, как задел металлическую лестницу на даче. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Трагедия произошла в селе Поярково Михайловского района. В дачном домике велись ремонтные работы, строители как раз проводили электричество. Никто из них не заметил, что один из оголённых проводов коснулся металлической лестницы. Именно её задел игравший на участке ребёнок.

От удара током школьник потерял сознание и, не приходя в себя, скончался. По статье о причинении смерти по неосторожности полиция возбудила уголовное дело. Электриков, проводивших подключение, допрашивают следователи.