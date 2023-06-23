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23 июня, 09:52

В Омске компьютер убил 16-летнего подростка, пытавшегося его починить

SHOT: В Омске 16-летнего школьника убило током от компьютера прямо в квартире

<p>Кадр с места трагедии в Омске, где мальчика убило током, и объявление мастера, к которому обращался подросток. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/53161" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кадр с места трагедии в Омске, где мальчика убило током, и объявление мастера, к которому обращался подросток. Обложка © Telegram / SHOT

В Омске 16-летний школьник погиб от удара током в собственной квартире. Как сообщает SHOT, подросток решил починить компьютер, чтобы поиграть на каникулах.

По информации телеграм-канала, мальчику купили ПК ещё девять лет назад. Недавно он отдал его на диагностику — мастер заменил какие-то запчасти и вернул. Тогда школьник решил поменять ещё и видеокарту, но, когда полез в системный блок, его резко ударило током. В комнату прибежала мать подростка и попыталась разжать его руки, но у неё ничего не получилось. Как констатировали медики, несовершеннолетний скончался мгновенно.

В настоящее время полиция проводит проверку, возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Злополучный компьютер изъяли на экспертизу.

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Наталья Исакова
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