В Омске компьютер убил 16-летнего подростка, пытавшегося его починить

По информации телеграм-канала, мальчику купили ПК ещё девять лет назад. Недавно он отдал его на диагностику — мастер заменил какие-то запчасти и вернул. Тогда школьник решил поменять ещё и видеокарту, но, когда полез в системный блок, его резко ударило током. В комнату прибежала мать подростка и попыталась разжать его руки, но у неё ничего не получилось. Как констатировали медики, несовершеннолетний скончался мгновенно.