В Омске компьютер убил 16-летнего подростка, пытавшегося его починить
SHOT: В Омске 16-летнего школьника убило током от компьютера прямо в квартире
Кадр с места трагедии в Омске, где мальчика убило током, и объявление мастера, к которому обращался подросток. Обложка © Telegram / SHOT
В Омске 16-летний школьник погиб от удара током в собственной квартире. Как сообщает SHOT, подросток решил починить компьютер, чтобы поиграть на каникулах.
По информации телеграм-канала, мальчику купили ПК ещё девять лет назад. Недавно он отдал его на диагностику — мастер заменил какие-то запчасти и вернул. Тогда школьник решил поменять ещё и видеокарту, но, когда полез в системный блок, его резко ударило током. В комнату прибежала мать подростка и попыталась разжать его руки, но у неё ничего не получилось. Как констатировали медики, несовершеннолетний скончался мгновенно.
В настоящее время полиция проводит проверку, возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Злополучный компьютер изъяли на экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Москве трое подростков сбежали от приёмной матери, запретившей им пользоваться смартфонами. Женщина обратилась в полицию, теперь правоохранители разыскивают детей.