В Москве трое подростков сбежали от приёмной матери, запретившей им пользоваться смартфонами

В Москве трое подростков сбежали из дома назло матери, которая запретила им пользоваться смартфонами. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в деревне Рассудово в Троицком административном округе столицы. 16-летний юноша и два подростка по 14 лет жили под опекой приёмной матери, однако в последнее время их отношения совсем не ладились. Представители двух поколений часто ругались из-за поведения и успеваемости в школе, которые оставляли желать лучшего.

Во время одной из таких ссор терпение 50-летней женщины лопнуло: она не выдержала и запретила детям пользоваться мобильниками. Такой расклад им не понравился. Свой "протест" они решили выразить побегом из дома. Когда строгая родительница вернулась с работы, детей дома уже не было, а их сотовые были "вне зоны". Женщина сразу обратилась в полицию. Теперь правоохранители ищут подростков.