В Москве трое подростков сбежали от приёмной матери, запретившей им пользоваться смартфонами
В Москве три подростка сбежали из дома из-за запрета матери на смартфоны
В Москве трое подростков сбежали из дома назло матери, которая запретила им пользоваться смартфонами. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло в деревне Рассудово в Троицком административном округе столицы. 16-летний юноша и два подростка по 14 лет жили под опекой приёмной матери, однако в последнее время их отношения совсем не ладились. Представители двух поколений часто ругались из-за поведения и успеваемости в школе, которые оставляли желать лучшего.
Во время одной из таких ссор терпение 50-летней женщины лопнуло: она не выдержала и запретила детям пользоваться мобильниками. Такой расклад им не понравился. Свой "протест" они решили выразить побегом из дома. Когда строгая родительница вернулась с работы, детей дома уже не было, а их сотовые были "вне зоны". Женщина сразу обратилась в полицию. Теперь правоохранители ищут подростков.
Ранее в Новой Москве подросток сбежал из дома из-за нежелания ехать на дачу. 13-летний школьник из Рассказовки хотел провести все выходные за компьютером и до ночи гулять с друзьями на улице, однако решился на отчаянный шаг, когда узнал, что мать хочет помешать его планам.
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