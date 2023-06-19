В Москве отец-деспот не давал маленькому сыну спать и морил его голодом

В Москве отец избивал и морил голодом 11-летнего сына. Мальчика изъяли органы опеки, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в семье из четырёх человек, жившей в московском районе Богородское, произошёл ряд трагичных событий. Всё началось с того, что родители (50-летний отец и 35-летняя мать) развелись, но продолжили жить в одной квартире. У пары было двое детей: мальчик и девочка. По словам крёстной мальчика, отец был крайне деспотичен: регулярно избивал и бывшую жену, и сына. Им даже пришлось сбежать к бабушке. Тогда экс-супруг стал угрожать слить в Сеть интимные фото женщины, изуродовать её и ребёнка, если она не вернёт мальчика домой.

Когда мать умерла, всё стало ещё хуже. Отец забрал сына к себе и продолжил систематически издеваться над ним: избивал, не давал спать и морил мальчика голодом перед соревнованиями по самбо. В какой-то момент ребёнок снова сбежал к бабушке. Тогда к ситуации подключилась крёстная: она зафиксировала на телефон побои, синяки, ссадины и, несмотря на многочисленные угрозы отца, обратилась в полицию.

В результате ребёнка изъяли органы опеки. Сейчас крёстная мама добивается, чтобы ей дали попечительство над мальчиком. Отца-деспота задержали, он находится под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Истязание". Мужчине грозит до семи лет колонии.