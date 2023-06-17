Отец зарезал троих детей после разговора с женой по телефону

В Самарканде мужчина зарезал троих детей после того, как поговорил с супругой по телефону. О страшном происшествии сообщила пресс-служба местной Генпрокуратуры.

"В Самарканде 36-летний мужчина убил кухонным ножом своих несовершеннолетних детей — двух девочек и одного мальчика — после ссоры по телефону с женой, работающей в Израиле", — указывается в сообщении.