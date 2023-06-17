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17 июня, 12:16
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Отец зарезал троих детей после разговора с женой по телефону

В Самарканде мужчина убил троих детей после ссоры с супругой по телефону

В Самарканде мужчина зарезал троих детей после того, как поговорил с супругой по телефону. О страшном происшествии сообщила пресс-служба местной Генпрокуратуры.

"В Самарканде 36-летний мужчина убил кухонным ножом своих несовершеннолетних детей — двух девочек и одного мальчика — после ссоры по телефону с женой, работающей в Израиле", — указывается в сообщении.

Мужчина также пытался покончить с собой, сейчас он находится в реанимации. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

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Ранее в Москве мужчина порезал жену и дочь, закрылся в квартире и пригрозил покончить с собой. Позже его госпитализировали.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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