Вдова убитого в Стамбуле россиянина просит помощи с доставкой его тела на родину

Семья убитого в Стамбуле россиянина Вячеслава Нечипорука не может оплатить расходы за перевозку тела мужчины на родину. Об этом пишет МК, пообщавшись с его супругой Ариной, которая уже попросила помощь через соцсети.

"Мне сообщили, что надо заплатить 2000 долларов за доставку Славы домой. А потом ещё похоронить. Мы ведём переговоры с нашим консульством. Пока не могу сказать, помогут нам или нет. Нахожусь в тупике", — поделилась она.