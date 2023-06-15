Вдова убитого в Стамбуле россиянина просит помощи с доставкой его тела на родину
Семья Вячеслава Нечипорука. Фото © Instagram (запрещён в РФ) / Arina Nechiporchuk
Семья убитого в Стамбуле россиянина Вячеслава Нечипорука не может оплатить расходы за перевозку тела мужчины на родину. Об этом пишет МК, пообщавшись с его супругой Ариной, которая уже попросила помощь через соцсети.
"Мне сообщили, что надо заплатить 2000 долларов за доставку Славы домой. А потом ещё похоронить. Мы ведём переговоры с нашим консульством. Пока не могу сказать, помогут нам или нет. Нахожусь в тупике", — поделилась она.
О ходе расследования женщина знает мало. Мужчина полетел в Турцию на футбольный матч, с ним были друзья. В ночь убийства он задержался в местном баре и добирался до отеля один. По её словам, приятели Вячеслава, находившиеся в Стамбуле, узнали о трагедии уже от неё. Женщина поражена, что никто не помог её мужу, хотя на камерах наблюдения видны случайные прохожие, которые не вмешались в драку.
Напомним, 11 июня в центре Стамбула вымогатели зарезали российского туриста Вячеслава Нечипорука. Напавшие хотели отобрать у него смартфон, но россиянин дал им отпор. Во время потасовки злоумышленники ударили мужчину ножом в сердце, от чего тот скончался, и сбежали. Полиция задержала двух подозреваемых, позже поймала и третьего. К делу подключились СК РФ и российский МИД.