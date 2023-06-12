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12 июня, 12:59

В Турции вымогатели зарезали российского туриста

Habertürk: Российский турист погиб в Стамбуле после нападения вымогателей

В центре Стамбула вымогатели зарезали российского туриста в ходе драки. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на местную полицию.

Вымогатели убили российского туриста в Стамбуле. Видео © Twitter / aykiricomtr

"В Таксиме, Стамбул, 40-летний российский турист Вячеслав Васильевич Нечипорчук был зарезан после драки с четырьмя людьми, которые, по слухам, были вымогателями", — говорится в публикации.

Указывается, что напавшие поддразнивали россиянина и хотели отобрать у него телефон. Началась драка, в ходе которой злоумышленники ударили мужчину ножом в сердце, после чего скрылись. Очевидцы сразу же вызвали скорую. Россиянина госпитализировали, но он умер в больнице. Полицейские уже задержали двоих подозреваемых. Розыск остальных продолжается.

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Обложка ©

Twitter / aykiricomtr

Светлана Оперук
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