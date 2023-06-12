В Турции вымогатели зарезали российского туриста
Habertürk: Российский турист погиб в Стамбуле после нападения вымогателей
В центре Стамбула вымогатели зарезали российского туриста в ходе драки. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на местную полицию.
Вымогатели убили российского туриста в Стамбуле. Видео © Twitter / aykiricomtr
"В Таксиме, Стамбул, 40-летний российский турист Вячеслав Васильевич Нечипорчук был зарезан после драки с четырьмя людьми, которые, по слухам, были вымогателями", — говорится в публикации.
Указывается, что напавшие поддразнивали россиянина и хотели отобрать у него телефон. Началась драка, в ходе которой злоумышленники ударили мужчину ножом в сердце, после чего скрылись. Очевидцы сразу же вызвали скорую. Россиянина госпитализировали, но он умер в больнице. Полицейские уже задержали двоих подозреваемых. Розыск остальных продолжается.
Ранее в таиландском городе Паттайя произошло страшное ДТП с россиянами. Они погибли в результате столкновения автомобиля с пальмой.
Twitter / aykiricomtr