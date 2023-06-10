В отеле Анапы пьяный турист отстрелил из травмата пальцы отдыхавшему постояльцу

На морском курорте Сукко в Краснодарском крае пьяный турист отстрелил два пальца другому постояльцу из травматического пистолета. Подробности приводит телеграм-канал SHOТ.

Пострадавший рассказал, как в него выстрелил неадекватный турист. Видео © t.me / SHOT

Инцидент произошёл в ночь на субботу в отеле "Мореми". Как рассказал 26-летний пострадавший, он встретил мужчину с пистолетом и спросил, всё ли у того в порядке. Неадекват развернулся и выстрелил, попав туристу в руку.

Выстрелом из травмата мужчине оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца. Его экстренно госпитализировали, а пальцы пришлось ампутировать. Стрелявшему якобы также стало плохо, и он вызвал себе скорую.

Напавшим на туриста оказался 37-летний житель Ростова, его уже задержали, пистолет изъяли. По информации SHOT, разрешения на оружие у мужчины было. В действиях стрелка усматривается состав преступления по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений".