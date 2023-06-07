Камера сняла, как киллер хладнокровно в упор застрелил бизнесмена в Петербурге
Опубликовано видео убийства гендиректора строительной компании в Петербурге
Момент убийства генерального директора строительной компании "Монолит" Виктора Алиева в Петербурге попал на видео. Лайф публикует ужасающие кадры преступления.
Убийство гендиректора строительной компании "Монолит" Виктора Алиева. Видео © LIFE
Преступление было совершено утром 5 июня возле стройплощадки на улице Глухарской в Петербурге. На кадрах видно, как к бизнесмену подходит злоумышленник в рабочей каске и медицинской маске и хладнокровно расстреливает его в упор. Преступник выстрелил не менее семи раз. Судя по всему, Алиев совершенно не ожидал нападения. Убийцу ищут. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Металлургическом районе Челябинской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве сожителя. Его труп удалось найти только на днях, но страшная трагедия разразилась ещё в ноябре прошлого года. Всё это время тело мужчины пролежало на балконе дома.
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