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7 июня, 10:20

Камера сняла, как киллер хладнокровно в упор застрелил бизнесмена в Петербурге

Опубликовано видео убийства гендиректора строительной компании в Петербурге

Момент убийства генерального директора строительной компании "Монолит" Виктора Алиева в Петербурге попал на видео. Лайф публикует ужасающие кадры преступления.

Убийство гендиректора строительной компании "Монолит" Виктора Алиева. Видео © LIFE

Преступление было совершено утром 5 июня возле стройплощадки на улице Глухарской в Петербурге. На кадрах видно, как к бизнесмену подходит злоумышленник в рабочей каске и медицинской маске и хладнокровно расстреливает его в упор. Преступник выстрелил не менее семи раз. Судя по всему, Алиев совершенно не ожидал нападения. Убийцу ищут. Возбуждено уголовное дело.

Киллер застрелил гендиректора строительной компании в Петербурге

Киллер застрелил гендиректора строительной компании в Петербурге

Ранее сообщалось, что в Металлургическом районе Челябинской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве сожителя. Его труп удалось найти только на днях, но страшная трагедия разразилась ещё в ноябре прошлого года. Всё это время тело мужчины пролежало на балконе дома.

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын
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