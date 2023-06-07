Камера сняла, как киллер хладнокровно в упор застрелил бизнесмена в Петербурге

Преступление было совершено утром 5 июня возле стройплощадки на улице Глухарской в Петербурге. На кадрах видно, как к бизнесмену подходит злоумышленник в рабочей каске и медицинской маске и хладнокровно расстреливает его в упор. Преступник выстрелил не менее семи раз. Судя по всему, Алиев совершенно не ожидал нападения. Убийцу ищут. Возбуждено уголовное дело.