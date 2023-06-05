Киллер застрелил гендиректора строительной компании в Петербурге

Киллер застрелил генерального директора строительной фирмы в Санкт-Петербурге, когда тот приехал на встречу с партнёрами. Как сообщает телеграм-канал SHOT, преступник сделал не менее пяти выстрелов.

Место убийства генерального директора строительной фирмы в Петербурге. Видео © t.me / gsuskrf_spb

Всё произошло утром возле стройплощадки на улице Глухарской: 47-летний гендиректор строительной компании "Монолит" Виктор Алиев приехал на встречу, где к нему подошёл неизвестный в рабочей одежде и оранжевой каске, выстрелил как минимум пять раз — в шею, грудь, спину, подмышку и голову. Алиев скончался на месте происшествия.

Звуки выстрелов услышал работавший на территории стройплощадки охранник, он выбежал из бытовки и попытался задержать стрелка, но тот сумел скрыться через отверстие в заборе. Убийцу ищут. В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.