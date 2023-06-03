В Ярославле 15-летняя девочка зарезала на вписке взрослого мужчину

Ярославский суд арестовал 15-летнюю девочку. Её обвиняют в убийстве взрослого мужчины. Об этом в субботу сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в ночь на 2 июня подростки отмечали день рождения в квартире одного из домов на улице Гончарова во Фрунзенском районе Ярославля. Жильцы обратились с жалобами на шум к владелице квартиры, которая была мамой одного из подростков. Случилась ссора, в ходе которой 15-летняя девочка нанесла участвовавшему в конфликте 41-летнему мужчине удар в грудь острым предметом. Каким именно, не уточняется. Ранение оказалось смертельным, сообщили в ведомстве.

"Девушке предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — заявили в пресс-службе.