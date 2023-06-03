В Ярославле 15-летняя девочка зарезала на вписке взрослого мужчину
СК РФ: В Ярославле арестована 15-летняя девочка, убившая мужчину
Ярославский суд арестовал 15-летнюю девочку. Её обвиняют в убийстве взрослого мужчины. Об этом в субботу сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, в ночь на 2 июня подростки отмечали день рождения в квартире одного из домов на улице Гончарова во Фрунзенском районе Ярославля. Жильцы обратились с жалобами на шум к владелице квартиры, которая была мамой одного из подростков. Случилась ссора, в ходе которой 15-летняя девочка нанесла участвовавшему в конфликте 41-летнему мужчине удар в грудь острым предметом. Каким именно, не уточняется. Ранение оказалось смертельным, сообщили в ведомстве.
"Девушке предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — заявили в пресс-службе.
К сожалению, нельзя сказать, что это единственный случай, когда девочки-подростки вели себя агрессивно. Недавно Екатерина Мизулина передала в МВД информацию о девушке, которая делилась в социальной сети планами по убийству своего педагога. Стоит отметить, что, по мнению главы Лиги безопасного интернета, она всего лишь пыталась привлечь к себе внимание и не была намерена совершить убийство на самом деле.