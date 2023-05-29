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29 мая, 15:06

16-летняя школьница из Смоленска вела блог в Likee о том, как планирует убить педагога

Мизулина передала в МВД информацию о блоге школьницы, готовившей убийство педагога

16-летняя девочка из Смоленска задумала убить воспитателя детского дома и рассказала об этом подписчикам в приложении Likee — аналог "Тиктока", рассчитанный на несовершеннолетнюю аудиторию. Информация об этом дошла до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая обратилась в МВД.

Один из роликов в приложении Likee. Скриншот из телеграм-канала Мизулиной

Один из роликов в приложении Likee. Скриншот из телеграм-канала Мизулиной

"Оказалось, что семья у этой девочки неблагополучная, родители в разводе, мать злоупотребляет алкоголем. Часто, когда бабушка не справляется, девочку отдают в интернат для проживания по согласованию с опекой на месяц и более. Девочка находится давно на учёте в подразделении полиции. Она хотела получить хайп от этих публикаций, внимание", — рассказала Мизулина в своём телеграме.

По её словам, никаких преступных замыслов у девочки на самом деле не было, просто дети из неблагополучных семей чаще других становятся создателями опасного контента. По мнению Мизулиной, это происходит из-за того, что таким образом они пытаются компенсировать недополученную любовь и внимание в детстве.

"Это нужно внимательно изучать и делать выводы", — отметила она.

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Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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