На 16 лет осудили красноярского экс-депутата за организацию убийства журналиста
Красноярский краевой суд приговорил экс-депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева к 16 годам колонии, его признали виновным в организации убийства главного редактора газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова. Об этом сообщает прокуратура региона.
Суд выносит приговор экс-депутату Минусинского районного совета Красноярского края Исе Хашиеву за организацию убийства главного редактора газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края
"Организатору убийства — 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Исполнитель (Виктор Шестаков. — Прим. Лайфа) приговорён к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Попкова убили в мае 2017-го. Спустя три года суд арестовал предполагаемого заказчика — местного депутата Ису Хашиева, а также исполнителя Шестакова и посредника Николая Горюнова. По данным следствия, Хашиев предложил Горюнову за деньги организовать убийство Попкова, с которым у него был конфликт на выборах главы района в 2016 году. Тот нанял 17-летнего Шестакова. Кроме того, Горюнов обвинялся в хищении карабина, из которого в апреле 2020 года они вместе с Шестаковым совершили ещё одно убийство. 21 июня 2022-го его признали виновным и осудили на 17 лет колонии строгого режима.
Напомним, главный редактор газеты "Тон-М" Дмитрий Попков погиб от рук убийцы в 42 года. В его теле эксперты обнаружили пять пуль. Убийц нашли в августе 2020-го. Сообщалось, что Попков публиковал в адрес Горюнова критические стати. В тот момент про Хашиева ничего не говорилось.
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