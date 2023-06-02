На 16 лет осудили красноярского экс-депутата за организацию убийства журналиста

"Организатору убийства — 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Исполнитель (Виктор Шестаков. — Прим. Лайфа) приговорён к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Попкова убили в мае 2017-го. Спустя три года суд арестовал предполагаемого заказчика — местного депутата Ису Хашиева, а также исполнителя Шестакова и посредника Николая Горюнова. По данным следствия, Хашиев предложил Горюнову за деньги организовать убийство Попкова, с которым у него был конфликт на выборах главы района в 2016 году. Тот нанял 17-летнего Шестакова. Кроме того, Горюнов обвинялся в хищении карабина, из которого в апреле 2020 года они вместе с Шестаковым совершили ещё одно убийство. 21 июня 2022-го его признали виновным и осудили на 17 лет колонии строгого режима.