Экс-президент Бразилии Колор ди Мелу получил тюремный срок за коррупцию

Бывшего президента Бразилии Фернанду Колора ди Мелу федеральный верховный суд страны приговорил к восьми годам и десяти месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщил телеканал Globo.

Суд, по данным телеканала, поддержал обвинение и признал, что экс-президент участвовал в коррупционной схеме в одном из дочерних предприятий национальной нефтегазовой компании Petrobras. Сумма взяток, полученных Колором ди Мелу с 2010 по 2014 год, составила 20 млн реалов (около $4 млн).

Расследование по этому делу началось в 2015 году. По законам страны приговорённым к сроку более восьми лет не может быть назначен домашний арест. Однако бывший глава государства может оставаться на свободе до окончания рассмотрения двух поданных апелляций.