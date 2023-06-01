Экс-президент Бразилии Колор ди Мелу получил тюремный срок за коррупцию
Экс-президента Бразилии Колора ди Мелу приговорили к 8 годам тюрьмы за коррупцию
Бывший президент Бразилии Фернанду Колор ди Мелу. Обложка © Flickr / Agência Senado
Бывшего президента Бразилии Фернанду Колора ди Мелу федеральный верховный суд страны приговорил к восьми годам и десяти месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщил телеканал Globo.
Суд, по данным телеканала, поддержал обвинение и признал, что экс-президент участвовал в коррупционной схеме в одном из дочерних предприятий национальной нефтегазовой компании Petrobras. Сумма взяток, полученных Колором ди Мелу с 2010 по 2014 год, составила 20 млн реалов (около $4 млн).
Расследование по этому делу началось в 2015 году. По законам страны приговорённым к сроку более восьми лет не может быть назначен домашний арест. Однако бывший глава государства может оставаться на свободе до окончания рассмотрения двух поданных апелляций.
Ранее Лайф писал, что в 2018 году обвинённый в коррупции экс-президент Бразилии вновь порывался возглавить страну. В 1989 году Фернанду Колор ди Мелу стал главой государства после окончания военной диктатуры, но спустя три года его сместили с поста за коррупцию. В августе 2017 года прокуратура Бразилии обвинила Колора в возможном получении взяток в размере около девяти миллионов долларов.