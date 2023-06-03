Житель Сочи хотел наказать 7-летнюю падчерицу ремнём, но забил её до смерти

В Сочи мужчина до смерти избил семилетнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю в отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в убийстве 7-летней дочери сожительницы (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, всё произошло 27 мая в съёмной квартире на улице Тимирязева. Отчим решил наказать не слушавшуюся падчерицу за плохое поведение "дедовским" способом, схватился за ремень и нанёс ей не менее 15 ударов по разным частям тела. Попал в том числе по животу и голове.

После показательной порки самочувствие малышки начало постепенно ухудшаться, однако родители решили не обращать на это внимания. Взрослые не сочли нужным поехать в больницу, чтобы показать пострадавшего ребёнка медикам. В итоге в ночь на 2 июня девочке стало настолько плохо, что мать и сожитель вызвали скорую. К сожалению, прибывшие на место медики спасти ребёнка уже не смогли. Девочка скончалась в карете скорой помощи.