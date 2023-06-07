Погоня со стрельбой за пьяным рецидивистом в Благовещенске попала на видео

В Благовещенске Амурской области 23-летний парень без прав угнал машину, оснащённую GPS-трекером, и спровоцировал полицейскую погоню со стрельбой. Во время неё нарушитель восемь раз вылетал на встречку, и, чтобы его остановить, правоохранителям пришлось открыть огонь по колёсам. Всё произошедшее фиксировала камера, установленная в машине экипажа ДПС.

Пьяный лихач без прав устроил полицейскую погоню со стрельбой в Благовещенске. Видео © t.me / МВД МЕДИА

В МВД рассказали, что в полицию с заявлением об угоне автомобиля обратился местный житель. Экипаж ДПС быстро отследил машину благодаря трекеру и догнал преступника, однако останавливаться он не собирался. Вместо этого лихач устроил гонки с правоохранителями, во время которых восемь раз выезжал на встречную полосу.

После проигнорированных требований об остановке и предупредительного выстрела в воздух полицейские выстрелили по колёсам преследуемой машины, но и это угонщика не остановило. В итоге он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

"Задержанным оказался ранее судимый 23-летний молодой человек, который, по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения, а проведённое освидетельствование подтвердило, что он нетрезв. Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что мужчина не имеет водительского удостоверения", — уточнили в МВД.

В отношении задержанного составили ряд административных протоколов, а по факту угона машины на него завели уголовное дело. За неповиновение сотрудникам полиции ему также назначили десять суток ареста.