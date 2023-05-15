В Королёве автоледи осталась без машины из-за поджидавшего её на заднем сиденье с ножом юноши
SHOT: В Королёве 21-летний парень угнал у женщины авто и устроил массовое ДТП
Жуткий случай произошёл в подмосковном Королёве. Там женщина села за руль авто и тут же почувствовала приставленный к горлу нож, после чего вовсе осталась без машины. Подробности истории публикует SHOT.
Момент угона "ниссана" в Королёве. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, незнакомец подсел в Nissan Qashqai на неохраняемой парковке в микрорайоне Болшево в Королёве. Сев на водительское сиденье, автоледи едва успела заметить движение позади, как парень тут же приставил к ней лезвие. Злоумышленник приказал выйти из машины, после чего пересел за руль и уехал.
Попытка угона могла бы завершиться успехом, если бы не слабые водительские навыки парня: спустя несколько минут он устроил ДТП, протаранив "мицубиси" и "шевроле". Угонщика задержали на месте аварии, им оказался 21-летний Илья М. из Фрязина. Известно, что перед угоном "ниссана" он также пытался уехать на другом автомобиле, однако не сумел его завести.
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