В Королёве автоледи осталась без машины из-за поджидавшего её на заднем сиденье с ножом юноши

Жуткий случай произошёл в подмосковном Королёве. Там женщина села за руль авто и тут же почувствовала приставленный к горлу нож, после чего вовсе осталась без машины. Подробности истории публикует SHOT.

Момент угона "ниссана" в Королёве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, незнакомец подсел в Nissan Qashqai на неохраняемой парковке в микрорайоне Болшево в Королёве. Сев на водительское сиденье, автоледи едва успела заметить движение позади, как парень тут же приставил к ней лезвие. Злоумышленник приказал выйти из машины, после чего пересел за руль и уехал.

Попытка угона могла бы завершиться успехом, если бы не слабые водительские навыки парня: спустя несколько минут он устроил ДТП, протаранив "мицубиси" и "шевроле". Угонщика задержали на месте аварии, им оказался 21-летний Илья М. из Фрязина. Известно, что перед угоном "ниссана" он также пытался уехать на другом автомобиле, однако не сумел его завести.



