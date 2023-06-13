Задержан третий подозреваемый в убийстве россиянина в Стамбуле
Haber: Полиция Стамбула задержала третьего подозреваемого в убийстве россиянина
Турецкая полиция задержала третьего подозреваемого в убийстве российского туриста Вячеслава Нечипорчука в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал Haber Global.
"Подозреваемый Джихан К., который скрылся после того, как зарезал и убил российского туриста Вячеслава Нечипорчука (40 лет) в Стамбуле, Бейоглу, также был пойман полицией", — говорится в публикации.
Напомним, ранее Лайф писал, что в центре Стамбула вымогатели зарезали российского туриста в ходе драки. Уточнялось, что напавшие поддразнивали россиянина и хотели отобрать у него телефон. Началась потасовка, в ходе которой злоумышленники ударили мужчину ножом в сердце, после чего скрылись. Россиянина госпитализировали, но он умер в больнице. Накануне полицейские задержали двоих подозреваемых.
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