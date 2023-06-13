Задержан третий подозреваемый в убийстве россиянина в Стамбуле

Турецкая полиция задержала третьего подозреваемого в убийстве российского туриста Вячеслава Нечипорчука в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

"Подозреваемый Джихан К., который скрылся после того, как зарезал и убил российского туриста Вячеслава Нечипорчука (40 лет) в Стамбуле, Бейоглу, также был пойман полицией", — говорится в публикации.