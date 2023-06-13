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13 июня, 10:01

Задержан третий подозреваемый в убийстве россиянина в Стамбуле

Haber: Полиция Стамбула задержала третьего подозреваемого в убийстве россиянина

Турецкая полиция задержала третьего подозреваемого в убийстве российского туриста Вячеслава Нечипорчука в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

"Подозреваемый Джихан К., который скрылся после того, как зарезал и убил российского туриста Вячеслава Нечипорчука (40 лет) в Стамбуле, Бейоглу, также был пойман полицией", — говорится в публикации.

Убитый в Стамбуле россиянин в день гибели должен был лететь к жене и двухлетней дочке

Убитый в Стамбуле россиянин в день гибели должен был лететь к жене и двухлетней дочке

Напомним, ранее Лайф писал, что в центре Стамбула вымогатели зарезали российского туриста в ходе драки. Уточнялось, что напавшие поддразнивали россиянина и хотели отобрать у него телефон. Началась потасовка, в ходе которой злоумышленники ударили мужчину ножом в сердце, после чего скрылись. Россиянина госпитализировали, но он умер в больнице. Накануне полицейские задержали двоих подозреваемых.

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Twitter / aykiricomtr

Светлана Оперук
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