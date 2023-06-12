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12 июня, 14:03
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В Стамбуле задержали двух подозреваемых в убийстве россиянина из-за телефона

Турецкие полицейские задержали двоих подозреваемых, причастных к убийству россиянина в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах. На них стражи правопорядка вышли благодаря данным с уличных камер видеонаблюдения.

"Сейчас ведутся поиски преступника, ударившего туриста ножом", — сказал собеседник агентства.

Генконсульство России находится в контакте с турецкими правоохранителями по факту произошедшего.

Страшное ДТП с россиянами произошло в таиландском городе Паттайя

Страшное ДТП с россиянами произошло в таиландском городе Паттайя

Как ранее писал Лайф, 40-летний Вячеслав Нечипорчук был зарезан во время драки с четырьмя вымогателями. По предварительным данным, напавшие поддразнивали россиянина и хотели отобрать у него телефон, после чего началась драка, в ходе которой злоумышленники ударили мужчину ножом в сердце.

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Кадр из видео Twitter / aykiricomtr

Наталья Исакова
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