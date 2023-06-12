В Стамбуле задержали двух подозреваемых в убийстве россиянина из-за телефона
Турецкие полицейские задержали двоих подозреваемых, причастных к убийству россиянина в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах. На них стражи правопорядка вышли благодаря данным с уличных камер видеонаблюдения.
"Сейчас ведутся поиски преступника, ударившего туриста ножом", — сказал собеседник агентства.
Генконсульство России находится в контакте с турецкими правоохранителями по факту произошедшего.
Как ранее писал Лайф, 40-летний Вячеслав Нечипорчук был зарезан во время драки с четырьмя вымогателями. По предварительным данным, напавшие поддразнивали россиянина и хотели отобрать у него телефон, после чего началась драка, в ходе которой злоумышленники ударили мужчину ножом в сердце.
Кадр из видео Twitter / aykiricomtr