В Стамбуле задержали двух подозреваемых в убийстве россиянина из-за телефона

Турецкие полицейские задержали двоих подозреваемых, причастных к убийству россиянина в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах. На них стражи правопорядка вышли благодаря данным с уличных камер видеонаблюдения.

Как ранее писал Лайф, 40-летний Вячеслав Нечипорчук был зарезан во время драки с четырьмя вымогателями. По предварительным данным, напавшие поддразнивали россиянина и хотели отобрать у него телефон, после чего началась драка, в ходе которой злоумышленники ударили мужчину ножом в сердце.