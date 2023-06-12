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12 июня, 15:14

Убитый в Стамбуле россиянин в день гибели должен был лететь к жене и двухлетней дочке

Mash: Убитый в Стамбуле россиянин приехал туда по работе и на футбол

<p>Убитый в Стамбуле россиянин. Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/44916?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Убитый в Стамбуле россиянин. Обложка © Mash

Убитый в Стамбуле 40-летний россиянин Вячеслав Нечипорчук приехал в Турцию только в пятницу, 9 июня. У мужчины были рабочие дела в Стамбуле, также он договорился с друзьями сходить на футбол, сообщает Mash.

Близкие россиянина рассказали, что он был юристом. Вячеслав решил отправиться в Турцию, чтобы совместить приятное с полезным: ему нужно было решить некоторые дела и посетить финал Лиги чемпионов. После игры мужчина вместе с друзьями отправился отдыхать. Напали ранним утром в воскресенье, 11 июня. В этот момент Вячеслав возвращался в отель. Позже он должен был лететь обратно в Москву к жене и двухлетней дочке.

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Напомним, ранее Лайф писал, что в центре Стамбула вымогатели зарезали российского туриста в ходе драки. Уточнялось, что напавшие поддразнивали россиянина и хотели отобрать у него телефон. Началась потасовка, в ходе которой злоумышленники ударили мужчину ножом в сердце, после чего скрылись. Россиянина госпитализировали, но он умер в больнице. Полицейские уже задержали двоих подозреваемых, розыск остальных продолжается.

Иван Косицын
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