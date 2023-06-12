Убитый в Стамбуле россиянин в день гибели должен был лететь к жене и двухлетней дочке
Mash: Убитый в Стамбуле россиянин приехал туда по работе и на футбол
Убитый в Стамбуле россиянин. Обложка © Mash
Убитый в Стамбуле 40-летний россиянин Вячеслав Нечипорчук приехал в Турцию только в пятницу, 9 июня. У мужчины были рабочие дела в Стамбуле, также он договорился с друзьями сходить на футбол, сообщает Mash.
Близкие россиянина рассказали, что он был юристом. Вячеслав решил отправиться в Турцию, чтобы совместить приятное с полезным: ему нужно было решить некоторые дела и посетить финал Лиги чемпионов. После игры мужчина вместе с друзьями отправился отдыхать. Напали ранним утром в воскресенье, 11 июня. В этот момент Вячеслав возвращался в отель. Позже он должен был лететь обратно в Москву к жене и двухлетней дочке.
Напомним, ранее Лайф писал, что в центре Стамбула вымогатели зарезали российского туриста в ходе драки. Уточнялось, что напавшие поддразнивали россиянина и хотели отобрать у него телефон. Началась потасовка, в ходе которой злоумышленники ударили мужчину ножом в сердце, после чего скрылись. Россиянина госпитализировали, но он умер в больнице. Полицейские уже задержали двоих подозреваемых, розыск остальных продолжается.