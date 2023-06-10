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10 июня, 20:59

"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

"Манчестер Сити" победил "Интер" в финале Лиги чемпионов, взяв требл

<p>Радость игроков "Ман Сити" после забитого мяча. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1667618937649999872/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA Champions League</a></p>

Радость игроков "Ман Сити" после забитого мяча. Обложка © Twitter / UEFA Champions League

Футбольный клуб "Манчестер Сити" победил "Интер" в финале Лиги чемпионов и впервые в истории завоевал этот трофей. Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 68-й минуте забил Родри.

Де Брёйне второй раз подряд из-за травмы не смог доиграть финал Лиги чемпионов

Де Брёйне второй раз подряд из-за травмы не смог доиграть финал Лиги чемпионов

Напомним, в завершившемся сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии и выиграл Кубок страны. Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы взяли требл, выиграв в трёх турнирах.

Ранее Лайф писал, что коллекционер из Подмосковья продаёт гигантскую коллекцию часов в честь финала ЛЧ. Самые ценные — с финала Лиги чемпионов на "Уэмбли", тогда было выпущено всего три модели.

Артур Лапсаков
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