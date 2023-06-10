"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

Футбольный клуб "Манчестер Сити" победил "Интер" в финале Лиги чемпионов и впервые в истории завоевал этот трофей. Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 68-й минуте забил Родри.

Напомним, в завершившемся сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии и выиграл Кубок страны. Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы взяли требл, выиграв в трёх турнирах.