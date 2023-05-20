"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в третий раз подряд
Футбольный клуб "Манчестер Сити" за один тур до окончания чемпионата Англии завоевал титул победителя. Это стало возможно благодаря тому, что лондонский "Арсенал", занимавший второе место в турнирной таблице, сегодня уступил клубу "Ноттингем Форест".
"Арсенал" уступил на выезде со счётом 0:1 и теперь лишился шансов занять по итогам чемпионата первое место. У "Манчестер Сити" 85 очков после 36 матчей, а у "Арсенала" 81 очко после 37 встреч.
Таким образом "Манчестер Сити" в третий раз подряд и в пятый раз за шесть лет стал победителем чемпионата Англии.
Ранее Лайф рассказывал, что гол Холанда помог "Ман Сити" разгромить "Арсенал" в АПЛ. Благодаря этому клуб Хосепа Гвардиолы сократил отставание от лидирующего соперника в таблице и максимально затруднил тому борьбу за чемпионство.
ТАСС / AP / Tim Goode