"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в третий раз подряд

Футбольный клуб "Манчестер Сити" за один тур до окончания чемпионата Англии завоевал титул победителя. Это стало возможно благодаря тому, что лондонский "Арсенал", занимавший второе место в турнирной таблице, сегодня уступил клубу "Ноттингем Форест".

"Арсенал" уступил на выезде со счётом 0:1 и теперь лишился шансов занять по итогам чемпионата первое место. У "Манчестер Сити" 85 очков после 36 матчей, а у "Арсенала" 81 очко после 37 встреч.

Таким образом "Манчестер Сити" в третий раз подряд и в пятый раз за шесть лет стал победителем чемпионата Англии.