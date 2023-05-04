22-летний норвежец из "Ман Сити" установил уникальный рекорд в Англии по голам

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил абсолютный рекорд Английской премьер-лиги, забив 35-й гол в нынешнем сезоне. Теперь 22-летний норвежец является единственным человеком с таким количеством мячей в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Рекордным для Холанда стал матч против "Вест Хэма" в 22-м туре (3:0). Он побил достижение Энди Коула (34 гола в сезоне 1993/94) и Алана Ширера (34 гола в сезоне 1994/95).