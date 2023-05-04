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3 мая, 21:04

22-летний норвежец из "Ман Сити" установил уникальный рекорд в Англии по голам

Эрлинг Холанн побил рекорды Коула и Ширера, забив 35-й гол в сезоне АПЛ

<p>Эрлинг Холанн. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ManCity/status/1653866545490083840/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Manchester City</a></p>

Эрлинг Холанн. Обложка © Twitter / Manchester City

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн установил абсолютный рекорд Английской премьер-лиги, забив 35-й гол в нынешнем сезоне. Теперь 22-летний норвежец является единственным человеком с таким количеством мячей в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Рекордным для Холанна стал матч против "Вест Хэма" в 22-м туре (3:0). Он побил достижение Энди Коула (34 гола в сезоне 1993/94) и Алана Ширера (34 гола в сезоне 1994/95).

Форвард "Ман Сити" Холанн забил в сезоне АПЛ больше, чем вся команда "Челси"

Форвард "Ман Сити" Холанн забил в сезоне АПЛ больше, чем вся команда "Челси"

Ранее Лайф рассказывал, что гол Холанна помог "Ман Сити" разгромить "Арсенал" в АПЛ. Благодаря этому клуб Хосепа Гвардиолы сократил отставание от лидирующего соперника в таблице и максимально затруднил тому борьбу за чемпионство.

Артур Лапсаков
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