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15 апреля, 19:26

Форвард "Ман Сити" Холанн забил в сезоне АПЛ больше, чем вся команда "Челси"

<p>Эрлинг Холанн. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ManCityFra/status/1647313635759255553/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Manchester City</a></p>

Эрлинг Холанн. Обложка © Twitter / Manchester City

"Манчестер Сити" победил "Лестер" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии со счётом 3:1. Дублем отметился нападающий Эрлинг Холанн.

В текущем сезоне норвежец забил уже 32 мяча, повторив рекорд АПЛ, установленный Мохаммедом Салахом в сезоне 2017/2018.

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Кроме того, в нынешнем розыгрыше АПЛ Холанн забил больше, чем вся команда "Челси". У лондонцев 30 голов после 31 сыгранного матча. Также норвежец опережает "Кристал Пэлас" (31), "Вулверхэмптон" (26), "Борнмут" (31), "Вест Хэм" (27), "Эвертон" (24), "Ноттингем" (24) и "Саутгемптон" (24).

Ранее Лайф рассказывал, что Холанн повторил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Это произошло в матче "Ман Сити" — "Лейпциг", в котором английский клуб нанёс немцам сокрушительное поражение со счётом 7:0.

Артур Лапсаков
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