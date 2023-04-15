Кроме того, в нынешнем розыгрыше АПЛ Холанд забил больше, чем вся команда "Челси". У лондонцев 30 голов после 31 сыгранного матча. Также норвежец опережает "Кристал Пэлас" (31), "Вулверхэмптон" (26), "Борнмут" (31), "Вест Хэм" (27), "Эвертон" (24), "Ноттингем" (24) и "Саутгемптон" (24).