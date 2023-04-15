Форвард "Ман Сити" Холанд забил в сезоне АПЛ больше, чем вся команда "Челси"
Эрлинг Холанд. Обложка © Twitter / Manchester City
«Манчестер Сити» победил «Лестер» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии со счётом 3:1. Дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд.
В текущем сезоне норвежец забил уже 32 мяча, повторив рекорд АПЛ, установленный Мохаммедом Салахом в сезоне 2017/2018.
Кроме того, в нынешнем розыгрыше АПЛ Холанд забил больше, чем вся команда "Челси". У лондонцев 30 голов после 31 сыгранного матча. Также норвежец опережает "Кристал Пэлас" (31), "Вулверхэмптон" (26), "Борнмут" (31), "Вест Хэм" (27), "Эвертон" (24), "Ноттингем" (24) и "Саутгемптон" (24).
Ранее Лайф рассказывал, что Холанд повторил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Это произошло в матче "Ман Сити" — "Лейпциг", в котором английский клуб нанёс немцам сокрушительное поражение со счётом 7:0.