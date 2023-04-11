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Регион
Опубликовано 11 апреля 2023, 20:57

"Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Родри после забитого мяча в ворота "Баварии". Обложка © Twitter / Manchester City

Родри после забитого мяча в ворота "Баварии". Обложка © Twitter / Manchester City

Британский "Манчестер Сити" победил "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:0.

Забитыми мячами отметились Родри (28-я минута), Бернарду Силва (70-я) и Эрлинг Холанд (77-я).

Ответный поединок состоится в Мюнхене 19 апреля.

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Ранее Лайф писал, что "Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 30-го тура АПЛ. Теперь лондонцы опережают идущий вторым "Манчестер Сити" на шесть очков, однако у "горожан" есть матч в запасе.

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Артур Лапсаков
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