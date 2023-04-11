"Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Британский "Манчестер Сити" победил "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:0.

Ранее Лайф писал, что "Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 30-го тура АПЛ. Теперь лондонцы опережают идущий вторым "Манчестер Сити" на шесть очков, однако у "горожан" есть матч в запасе.