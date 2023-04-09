"Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 30-го тура АПЛ

Игра лондонского "Арсенала" с "Ливерпулем" закончилась со счётом 2:2 в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе Anfield.

На восьмой минуте мяч забил нападающий "Арсенала" Габриэл Мартинелли, на 28-й — Габриэл Жезус. У "Ливерпуля" отличились: на 42-й минуте Мохаммед Салах и Роберто Фирмино (87).

На счету "Арсенала" — 73 очка в 30 матчах, команда лидирует в чемпионате Англии нынешнего сезона. На шесть очков "Арсенал" опережает "Манчестер Сити". "Ливерпуль" идёт на восьмом месте с 44 очками в 29 матчах.