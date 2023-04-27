"Манчестер Сити" со счётом 4:1 разгромил "Арсенал" в матче чемпионата Англии

Футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" на своём поле. Матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу прошёл на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершился со счётом 4:1.

Голы от команды победителей забили Кевин Де Брёйне (7-я, 54-я минуты), Джон Стоунз (45+1) и Эрлинг Холанд (90+5). А единственный мяч от "Арсенала" в ворота противника отправил Роб Холдинг (86).

Таким образом, "Манчестер Сити" продлил серию без поражений во всех турнирах — теперь она составляет 17 матчей. Что касается "Арсенала", он не может победить в последних четырёх играх АПЛ. При этом команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, а "Манчестер Сити" идёт вторым.