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26 апреля, 21:00

"Манчестер Сити" со счётом 4:1 разгромил "Арсенал" в матче чемпионата Англии

Футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" на своём поле. Матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу прошёл на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершился со счётом 4:1.

Голы от команды победителей забили Кевин Де Брёйне (7-я, 54-я минуты), Джон Стоунз (45+1) и Эрлинг Холанд (90+5). А единственный мяч от "Арсенала" в ворота противника отправил Роб Холдинг (86).

Таким образом, "Манчестер Сити" продлил серию без поражений во всех турнирах — теперь она составляет 17 матчей. Что касается "Арсенала", он не может победить в последних четырёх играх АПЛ. При этом команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, а "Манчестер Сити" идёт вторым.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Рексем", владельцами которого являются актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, вернулся в профессиональную футбольную лигу Англии. Последний раз валлийский клуб так высоко поднимался в 2008 году.

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ТАСС / AP / David Cliff

Андрей Григорьев
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