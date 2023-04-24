В Германии загорелся самолёт с футболистками лондонского "Арсенала"

В немецком Брауншвейге во время взлёта загорелся самолёт с футболистками лондонского "Арсенала" на борту. Об этом сообщает газета Bild.

Возгорание произошло из-за попадания птицы в двигатель. Это случилось накануне после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" сыграл против немецкого "Вольфсбурга".

После попадания птицы в двигатель произошёл взрыв, сообщает издание. Затем взлёт прервали, а пассажиров эвакуировали. В результате случившегося никто не пострадал, огонь не распространился на весь самолёт. Футболистки вернулись в Лондон запасным рейсом в понедельник.