В Германии загорелся самолёт с футболистками лондонского "Арсенала"
В немецком Брауншвейге во время взлёта загорелся самолёт с футболистками лондонского "Арсенала" на борту. Об этом сообщает газета Bild.
Возгорание произошло из-за попадания птицы в двигатель. Это случилось накануне после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" сыграл против немецкого "Вольфсбурга".
После попадания птицы в двигатель произошёл взрыв, сообщает издание. Затем взлёт прервали, а пассажиров эвакуировали. В результате случившегося никто не пострадал, огонь не распространился на весь самолёт. Футболистки вернулись в Лондон запасным рейсом в понедельник.
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