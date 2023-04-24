КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 16:44

В Германии загорелся самолёт с футболистками лондонского "Арсенала"

В немецком Брауншвейге во время взлёта загорелся самолёт с футболистками лондонского "Арсенала" на борту. Об этом сообщает газета Bild.

Возгорание произошло из-за попадания птицы в двигатель. Это случилось накануне после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" сыграл против немецкого "Вольфсбурга".

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После попадания птицы в двигатель произошёл взрыв, сообщает издание. Затем взлёт прервали, а пассажиров эвакуировали. В результате случившегося никто не пострадал, огонь не распространился на весь самолёт. Футболистки вернулись в Лондон запасным рейсом в понедельник.

Ранее Лайф писал о том, что в аэропорту Красноярска экстренно сел Boeing неназванной авиакомпании, выполнявший рейс Пхукет (Таиланд) – Москва. Экипаж запросил аварийную посадку из-за отказа техники.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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