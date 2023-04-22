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22 апреля, 15:15

Летящий из Пхукета "боинг" подал сигнал бедствия над Красноярском из-за отказа техники

В Красноярске экстренно сел самолёт, летевший из Таиланда в Москву

В аэропорту Красноярска экстренно сел Boeing неназванной авиакомпании, выполнявший рейс Пхукет (Таиланд) – Москва. Как пишет "Интерфакс", экипаж запросил аварийную посадку в связи с возникновением внештатной ситуации из-за отказа техники.

На земле борт встретили пожарные и медики, однако они не понадобились — пожара удалось избежать и никто не пострадал.

Пассажиры сняли на видео экстренную посадку самолёта из-за стаи голубей в турбине

Пассажиры сняли на видео экстренную посадку самолёта из-за стаи голубей в турбине

А в марте в Иркутске экстренно сел самолёт "Аэрофлота", летевший из Владивостока в Москву. Причиной посадки стало высокое давление в тормозной системе лайнера.

Обложка ©

Freepik / jannoon028

Матвей Константинов
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