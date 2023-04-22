Летящий из Пхукета "боинг" подал сигнал бедствия над Красноярском из-за отказа техники

В аэропорту Красноярска экстренно сел Boeing неназванной авиакомпании, выполнявший рейс Пхукет (Таиланд) – Москва. Как пишет "Интерфакс", экипаж запросил аварийную посадку в связи с возникновением внештатной ситуации из-за отказа техники.

На земле борт встретили пожарные и медики, однако они не понадобились — пожара удалось избежать и никто не пострадал.