Летящий из Пхукета "боинг" подал сигнал бедствия над Красноярском из-за отказа техники
В Красноярске экстренно сел самолёт, летевший из Таиланда в Москву
В аэропорту Красноярска экстренно сел Boeing неназванной авиакомпании, выполнявший рейс Пхукет (Таиланд) – Москва. Как пишет "Интерфакс", экипаж запросил аварийную посадку в связи с возникновением внештатной ситуации из-за отказа техники.
На земле борт встретили пожарные и медики, однако они не понадобились — пожара удалось избежать и никто не пострадал.
А в марте в Иркутске экстренно сел самолёт "Аэрофлота", летевший из Владивостока в Москву. Причиной посадки стало высокое давление в тормозной системе лайнера.