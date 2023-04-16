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16 апреля, 17:16

Пассажиры сняли на видео экстренную посадку самолёта из-за стаи голубей в турбине

В Ирландии самолёт аварийно сел в аэропорту после попадания птиц в двигатель

В Ирландии самолёт совершил аварийную посадку после попадания стаи птиц в одну из турбин, никто не пострадал. Об инциденте пишет Daily Mail.

В Ирландии самолёт совершил аварийную посадку после попадания стаи птиц в одну из турбин. Видео © Twitter / Irish Dave

Самолёт компании Aer Lingus вылетел по маршруту Дублин – Чикаго, но в момент набора высоты в двигатель попали голуби. Пилот принял решение вернуться в аэропорт. Пассажиры успели снять на видео момент посадки. По их словам, ощущались сильная тряска, крен, но всё прошло штатно. На кадрах видно, что лайнер приземляется на полосу и плавно тормозит, после чего к нему подходят инженеры для осмотра турбины.

ЧП произошло 13 апреля, пассажиры уже отправлены в Чикаго другим бортом. По утверждению служб аэропорта, птицы не причинили серьёзного ущерба механизмам воздушного судна.

Пилот экстренно посадил самолёт из-за кобры на борту

Пилот экстренно посадил самолёт из-за кобры на борту

Ранее Лайф рассказывал, что 17 марта следовавший из Якутска "боинг" аварийно сел в новосибирском Толмачёво из-за проблем с закрылками.

Обложка ©

Twitter / Irish Dave

Татьяна Миссуми
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