Пассажиры сняли на видео экстренную посадку самолёта из-за стаи голубей в турбине

В Ирландии самолёт совершил аварийную посадку после попадания стаи птиц в одну из турбин, никто не пострадал. Об инциденте пишет Daily Mail .

Самолёт компании Aer Lingus вылетел по маршруту Дублин – Чикаго, но в момент набора высоты в двигатель попали голуби. Пилот принял решение вернуться в аэропорт. Пассажиры успели снять на видео момент посадки. По их словам, ощущались сильная тряска, крен, но всё прошло штатно. На кадрах видно, что лайнер приземляется на полосу и плавно тормозит, после чего к нему подходят инженеры для осмотра турбины.