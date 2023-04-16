Пассажиры сняли на видео экстренную посадку самолёта из-за стаи голубей в турбине
В Ирландии самолёт аварийно сел в аэропорту после попадания птиц в двигатель
В Ирландии самолёт совершил аварийную посадку после попадания стаи птиц в одну из турбин, никто не пострадал. Об инциденте пишет Daily Mail.
В Ирландии самолёт совершил аварийную посадку после попадания стаи птиц в одну из турбин. Видео © Twitter / Irish Dave
Самолёт компании Aer Lingus вылетел по маршруту Дублин – Чикаго, но в момент набора высоты в двигатель попали голуби. Пилот принял решение вернуться в аэропорт. Пассажиры успели снять на видео момент посадки. По их словам, ощущались сильная тряска, крен, но всё прошло штатно. На кадрах видно, что лайнер приземляется на полосу и плавно тормозит, после чего к нему подходят инженеры для осмотра турбины.
ЧП произошло 13 апреля, пассажиры уже отправлены в Чикаго другим бортом. По утверждению служб аэропорта, птицы не причинили серьёзного ущерба механизмам воздушного судна.
Ранее Лайф рассказывал, что 17 марта следовавший из Якутска "боинг" аварийно сел в новосибирском Толмачёво из-за проблем с закрылками.
Twitter / Irish Dave