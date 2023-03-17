"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 06:00

Следовавший из Якутска "боинг" аварийно сел в Толмачёво из-за проблем с закрылками

<p>Следовавший из Якутска "боинг" сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/49277" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Следовавший из Якутска "боинг" сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками. Обложка © t.me / SHOT

Следовавший из Якутска "боинг" аварийно сел в новосибирском Толмачёво из-за проблем с закрылками. По данным телеграм-канала SHOT, всё произошло сегодня утром.

По данным канала, самолёт авиакомпании "Якутия" следовал из Якутска в Новосибирск. Примерно около 08:00 по местному времени экипаж сообщил о рассогласовании выпуска закрылков и о готовящейся аварийной посадке.

В Толмачёво после сигнала экипажа прибыли экстренные службы. К счастью, посадка прошла успешно, никто не пострадал. В данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

Очевидец снял мощную вспышку от касания ЛЭП лопастей Ми-8 и аварийную посадку на берегу Дона

Очевидец снял мощную вспышку от касания ЛЭП лопастей Ми-8 и аварийную посадку на берегу Дона

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге лайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Ижавиа" совершил экстренную посадку после того, как пассажиры обратили внимание на горящий двигатель.

Оксана Попова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Новосибирская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров