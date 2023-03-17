Следовавший из Якутска "боинг" аварийно сел в Толмачёво из-за проблем с закрылками
Следовавший из Якутска "боинг" сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками. Обложка © t.me / SHOT
Следовавший из Якутска "боинг" аварийно сел в новосибирском Толмачёво из-за проблем с закрылками. По данным телеграм-канала SHOT, всё произошло сегодня утром.
По данным канала, самолёт авиакомпании "Якутия" следовал из Якутска в Новосибирск. Примерно около 08:00 по местному времени экипаж сообщил о рассогласовании выпуска закрылков и о готовящейся аварийной посадке.
В Толмачёво после сигнала экипажа прибыли экстренные службы. К счастью, посадка прошла успешно, никто не пострадал. В данный момент аэропорт работает в штатном режиме.