Следовавший из Якутска "боинг" аварийно сел в Толмачёво из-за проблем с закрылками

Следовавший из Якутска "боинг" аварийно сел в новосибирском Толмачёво из-за проблем с закрылками. По данным телеграм-канала SHOT, всё произошло сегодня утром.

По данным канала, самолёт авиакомпании "Якутия" следовал из Якутска в Новосибирск. Примерно около 08:00 по местному времени экипаж сообщил о рассогласовании выпуска закрылков и о готовящейся аварийной посадке.