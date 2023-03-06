Очевидец снял мощную вспышку от касания ЛЭП лопастей Ми-8 и аварийную посадку на берегу Дона
Появилось видео с моментом аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Воронежской области
Ми-8 в Воронежской области. Скриншот видео © SHOT
В распоряжении SHOT оказалось видео с моментом аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Воронежской области, который раскрывает причину ЧП.
Аварийная посадка Ми-8 в Воронежской области. Видео © SHOT
Судя по кадрам, винтокрылая машины задела ЛЭП — это видно по мощной вспышке от касания лопастей о линию над замёрзшим Доном. После этого пилот вертолёта описал круг вокруг в поисках подходящего места для экстренной посадки и приземлился. По нашим данным, благодаря действиям лётчика пострадавших удалось избежать.
Напомним, при посадке в Павловском районе вертолёт Ми-8 повредил ЛЭП, но сейчас её работа уже восстановлена. Воронежский губернатор Александр Гусев подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет.