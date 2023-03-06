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6 марта, 10:12

Очевидец снял мощную вспышку от касания ЛЭП лопастей Ми-8 и аварийную посадку на берегу Дона

Появилось видео с моментом аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Воронежской области

<p>Ми-8 в Воронежской области. Скриншот видео © <a href="https://t.me/shot_shot/48933" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Ми-8 в Воронежской области. Скриншот видео © SHOT

В распоряжении SHOT оказалось видео с моментом аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Воронежской области, который раскрывает причину ЧП.

Аварийная посадка Ми-8 в Воронежской области. Видео © SHOT

Судя по кадрам, винтокрылая машины задела ЛЭП — это видно по мощной вспышке от касания лопастей о линию над замёрзшим Доном. После этого пилот вертолёта описал круг вокруг в поисках подходящего места для экстренной посадки и приземлился. По нашим данным, благодаря действиям лётчика пострадавших удалось избежать.

Лайф публикует фото с места аварийной посадки Ми-8 в Воронежской области

Лайф публикует фото с места аварийной посадки Ми-8 в Воронежской области

Напомним, при посадке в Павловском районе вертолёт Ми-8 повредил ЛЭП, но сейчас её работа уже восстановлена. Воронежский губернатор Александр Гусев подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет.

Андрей Бражников
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