Лайф публикует фото с места аварийной посадки Ми-8 в Воронежской области

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось первое фото с места аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Воронежской области. На кадрах видно, что воздушное судно приземлилось на лёд реки. По предварительным данным, никто не пострадал.

Опубликовано видео с моментом крушения вертолёта со сноубордистами в Кузбассе

Напомним, при посадке в Павловском районе вертолёт Ми-8 повредил ЛЭП, но сейчас её работа уже восстановлена. Воронежский губернатор Александр Гусев подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет.