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6 марта, 09:54

Лайф публикует фото с места аварийной посадки Ми-8 в Воронежской области

<p>Место аварийной посадки Ми-8 в Воронежской области. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/48932" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место аварийной посадки Ми-8 в Воронежской области. Фото © SHOT

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось первое фото с места аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Воронежской области. На кадрах видно, что воздушное судно приземлилось на лёд реки. По предварительным данным, никто не пострадал.

Опубликовано видео с моментом крушения вертолёта со сноубордистами в Кузбассе

Опубликовано видео с моментом крушения вертолёта со сноубордистами в Кузбассе

Напомним, при посадке в Павловском районе вертолёт Ми-8 повредил ЛЭП, но сейчас её работа уже восстановлена. Воронежский губернатор Александр Гусев подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет.

Александра Вишнякова
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