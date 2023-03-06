Лайф публикует фото с места аварийной посадки Ми-8 в Воронежской области
Место аварийной посадки Ми-8 в Воронежской области. Фото © SHOT
В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось первое фото с места аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Воронежской области. На кадрах видно, что воздушное судно приземлилось на лёд реки. По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, при посадке в Павловском районе вертолёт Ми-8 повредил ЛЭП, но сейчас её работа уже восстановлена. Воронежский губернатор Александр Гусев подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет.