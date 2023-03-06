Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области

"В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолёт Ми-8... Была повреждена ЛЭП, работа которой уже восстановлена. Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

А ранее в трёх километрах от аэропорта Мурманска потерпел крушение вертолёт, на борту которого находилось трое членов экипажа и шестеро пассажиров, в том числе мать с двухлетним ребёнком. ЧП произошло при заходе на посадку из-за снежного вихря, борт упал прямо на замёрзшее озеро. К счастью, никто не пострадал.