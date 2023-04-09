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9 апреля, 18:23

Пилот экстренно посадил самолёт из-за кобры на борту

Пилот самолёта совершил аварийную посадку в ЮАР из-за кобры на борту

<p>Пилот Рудольф Эразмус после аварийной посадки. Фото © twitter/<a href="https://twitter.com/RoseAchana" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Achana Rose</a></p>

Пилот Рудольф Эразмус после аварийной посадки. Фото © twitter/Achana Rose

Пилот Рудольф Эразмус совершил аварийную посадку в ЮАР из-за кобры на борту. В салоне небольшого самолёта находились ещё четыре человека.

Эразмус летел из Кейптауна на север, в Нелспруит. В интервью CNN он рассказал, что сначала почувствовал "что-то прохладное под рубашкой" и подумал, что разлилась бутылка с водой. А потом его взгляд упал на пол, где находилась змея, заползающая под сиденье его кресла.

Эразмус не нервничал и спокойно сообщил людям на борту, что сажает самолёт в связи с экстренной ситуацией. Никто из пассажиров не пострадал. Как отметил сам пилот, змею нашли под сиденьем, где она "свернулась в милый узелок".

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Ранее Лайф рассказывал, что пилоты Turkish Airlines решили вернуться в аэропорт вылета из-за дурнопахнущего фрукта. Пассажирам пришлось лететь другим рейсом.

Ирина Фальке
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