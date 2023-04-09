Пилот экстренно посадил самолёт из-за кобры на борту
Пилот самолёта совершил аварийную посадку в ЮАР из-за кобры на борту
Пилот Рудольф Эразмус после аварийной посадки. Фото © twitter/Achana Rose
Пилот Рудольф Эразмус совершил аварийную посадку в ЮАР из-за кобры на борту. В салоне небольшого самолёта находились ещё четыре человека.
Эразмус летел из Кейптауна на север, в Нелспруит. В интервью CNN он рассказал, что сначала почувствовал "что-то прохладное под рубашкой" и подумал, что разлилась бутылка с водой. А потом его взгляд упал на пол, где находилась змея, заползающая под сиденье его кресла.
Эразмус не нервничал и спокойно сообщил людям на борту, что сажает самолёт в связи с экстренной ситуацией. Никто из пассажиров не пострадал. Как отметил сам пилот, змею нашли под сиденьем, где она "свернулась в милый узелок".
Ранее Лайф рассказывал, что пилоты Turkish Airlines решили вернуться в аэропорт вылета из-за дурнопахнущего фрукта. Пассажирам пришлось лететь другим рейсом.