В Иркутске экстренно сел самолёт "Аэрофлота", летевший из Владивостока в Москву

Лайнер Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку в Иркутске из-за технической неисправности. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в телеграм-канале.

Лайнер совершил посадку в 5:30 по местному времени 19 марта (0:30 мск). Причиной экстренной посадки стало высокое давление в тормозной системе. На борту самолёта находилось 295 человек: 281 пассажир и 14 членов экипажа. Следователи и криминалисты провели осмотр места ЧП и опросили экипаж. По данным портала Flightradar24, в настоящее время пассажиры улетели в Москву на другом лайнере.