В аэропорту Сочи отменили 39 рейсов из-за тумана и низкой облачности
В международном аэропорту Сочи из-за неблагоприятных погодных условий отменили 39 рейсов, среди которых и те, которые ранее прибыли на запасные аэродромы. Об этом говорится в сообщении оператора аэропортов региона ГК "Аэродинамика".
"В районе аэропорта Сочи сохраняется сложная метеорологическая обстановка. Туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период… Отменено 39 рейсов, в том числе четыре из числа ранее прибывших на запасной", — заявили в компании журналистам.
Из 57 рейсов, запланированных в ночь на 19 марта, было выполнено лишь два, 16 лайнеров находятся на запасных аэродромах, с пассажирами работают представители авиакомпаний.
Ранее Лайф рассказывал, как в Новосибирске экстренно сел Boeing 737 авиакомпании "Якутия", следовавший из Якутска. Причиной такой посадки стала проблема с закрылками.
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