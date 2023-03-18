Самолёт с десятками пассажиров на борту прервал взлёт из-за неисправности в Новосибирске

Самолёт авиакомпании S7 ("Сибирь"), следовавший из Новосибирска в Нижневартовск, прервал взлёт по технической причине. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту в этот момент находились десятки пассажиров.

"Сегодня около 07:00 по местному времени в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина при выполнении рейса по маршруту Новосибирск – Нижневартовск воздушное судно авиакомпании "Сибирь" по решению экипажа прекратило разбег на взлётно-посадочной полосе по технической причине", — сказано в сообщении.

В этот момент на борту находилось 79 пассажиров. Рейс отстранён от полётов, транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.