Названы российские авиакомпании с рекордной прибылью за 2022 год

Российские авиакомпании заработали за прошлый год почти 88 миллиардов рублей благодаря государственным субсидиям, которые были призваны поддержать отрасль на фоне западных санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчётность компаний по РСБУ.

"Чистая прибыль 27 ведущих российских авиакомпаний по итогам 2022 года составила 87,8 миллиарда рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Более половины этой суммы пришлось на S7 Airlines (34,4 миллиарда рублей) и "Уральские авиалинии" (13,5 миллиарда рублей)", — отмечает издание.

Такой показатель для этих двух перевозчиков стал рекордным за последние шесть лет. Увеличившуюся доходность продемонстрировал и лоукостер "Победа", который входит в группу "Аэрофлот". Его прибыль выросла почти в четыре раза и составила 15 миллиардов рублей. С момента основания компании это максимальный финансовый показатель.

А вот "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия" перестали афишировать отчётность по доходам из соображений безопасности после начала спецоперации. Последний раз данные раскрывались по результатам 2021 года. Тогда у "Аэрофлота" было 45,6 миллиардов рублей чистого убытка, а "Россия" получила 382 миллиона рублей прибыли.