КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 10:21

У авиакомпании Royal Flight больше нет разрешения на полёты

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта у авиакомпании Royal Flight

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании Royal Flight. Это один из базовых документов, который даёт право на совершение взлёта и посадки. Из материалов ведомства следует, что сертификат отозвали по заявлению самого авиаперевозчика.

Royal Flight — российская авиакомпания, выполняющая чартерные авиаперевозки для туроператоров Coral Travel и Sunmar, базируется в аэропорту Шереметьево. В её авиапарке было десять самолётов, в основном Boeing 737-800, Boeing 757, Boeing 767 и Boeing 777.

Дальнейшая судьба перевозчика неизвестна, а его сайт на момент написания заметки оказался недоступен.

Купить билет в никуда: Почему ответные санкции России могут разорить корпорацию Boeing

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Ранее министр транспорта Виталий Савельев заявил, что более 70 самолётов российских авиакомпаний остались за границей после введения санкций. А не так давно "Аэрофлот" впервые в истории отправил самолёт для ремонта в Иран. Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 улетел в Тегеран, где пройдёт обслуживание у крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air. В частности, будут отремонтированы и проверены стойки шасси.

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ТАСС / Марина Лысцева

Марина Калегина
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