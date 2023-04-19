У авиакомпании Royal Flight больше нет разрешения на полёты
Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта у авиакомпании Royal Flight
Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании Royal Flight. Это один из базовых документов, который даёт право на совершение взлёта и посадки. Из материалов ведомства следует, что сертификат отозвали по заявлению самого авиаперевозчика.
Royal Flight — российская авиакомпания, выполняющая чартерные авиаперевозки для туроператоров Coral Travel и Sunmar, базируется в аэропорту Шереметьево. В её авиапарке было десять самолётов, в основном Boeing 737-800, Boeing 757, Boeing 767 и Boeing 777.
Дальнейшая судьба перевозчика неизвестна, а его сайт на момент написания заметки оказался недоступен.
Ранее министр транспорта Виталий Савельев заявил, что более 70 самолётов российских авиакомпаний остались за границей после введения санкций. А не так давно "Аэрофлот" впервые в истории отправил самолёт для ремонта в Иран. Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 улетел в Тегеран, где пройдёт обслуживание у крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air. В частности, будут отремонтированы и проверены стойки шасси.
ТАСС / Марина Лысцева