У авиакомпании Royal Flight больше нет разрешения на полёты

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании Royal Flight. Это один из базовых документов, который даёт право на совершение взлёта и посадки. Из материалов ведомства следует, что сертификат отозвали по заявлению самого авиаперевозчика.

Royal Flight — российская авиакомпания, выполняющая чартерные авиаперевозки для туроператоров Coral Travel и Sunmar, базируется в аэропорту Шереметьево. В её авиапарке было десять самолётов, в основном Boeing 737-800, Boeing 757, Boeing 767 и Boeing 777.

Дальнейшая судьба перевозчика неизвестна, а его сайт на момент написания заметки оказался недоступен.