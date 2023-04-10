"Аэрофлот" впервые в истории отправил самолёт для ремонта в Иран

Российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые направила свой самолёт на ремонт в Иран на фоне принятых Западом санкций против Москвы. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

5 апреля Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 улетел в Тегеран, где пройдёт обслуживание у крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air, в частности, будут отремонтированы и проверены стойки шасси. "Аэрофлот" вёл переговоры на протяжении нескольких месяцев.