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10 апреля, 14:07

"Аэрофлот" впервые в истории отправил самолёт для ремонта в Иран

Российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые направила свой самолёт на ремонт в Иран на фоне принятых Западом санкций против Москвы. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

5 апреля Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 улетел в Тегеран, где пройдёт обслуживание у крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air, в частности, будут отремонтированы и проверены стойки шасси. "Аэрофлот" вёл переговоры на протяжении нескольких месяцев.

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Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что более 70 самолётов российских авиакомпаний остались за границей после введения санкций.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Татьяна Миссуми
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