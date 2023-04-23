КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 23:56

"Рексем" актёра Рейнольдса вернулся в профессиональную футбольную лигу Англии

Футбольный клуб "Рексем", владельцами которого являются актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, вернулся в профессиональную футбольную лигу Англии. Благодаря победе над клубом "Борем Вуд" команда завоевала путёвку в четвёртый по силе дивизион — Лигу 2.

Последний раз валлийский клуб так высоко поднимался в 2008 году. В 2020-м клуб с более чем 150-летней историей приобрели голливудские звёзды.

Сумасшествие болельщиков "Рексема" после финального свистка. Видео © Twitter / Rhys Williams

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Ранее Лайф писал, что "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии. Команда разгромила "Шеффилд Юнайтед" благодаря хет-трику Рияда Махреза.

Обложка ©

Twitter / Ryan Reynolds

Ольга Платонова
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