"Рексем" актёра Рейнольдса вернулся в профессиональную футбольную лигу Англии

Футбольный клуб "Рексем", владельцами которого являются актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, вернулся в профессиональную футбольную лигу Англии. Благодаря победе над клубом "Борем Вуд" команда завоевала путёвку в четвёртый по силе дивизион — Лигу 2.

Последний раз валлийский клуб так высоко поднимался в 2008 году. В 2020-м клуб с более чем 150-летней историей приобрели голливудские звёзды.