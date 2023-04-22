"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии

"Манчестер Сити" со счётом 3:0 разгромил "Шеффилд Юнайтед" в первом полуфинале Кубка Англии. Игра проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в присутствии 70 тысяч болельщиков.

Все три гола в ворота противника забил 32-летний алжирский нападающий Рияд Махрез. Он отличился на 43-й, 61-й и 66-й минуте игры.

Соперник "Манчестер Сити" определится по итогам второго полуфинала, в котором встретятся "Брайтон" и "Манчестер Юнайтед". Игра начнётся 23 апреля в 18:30 по московскому времени.