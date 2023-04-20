Английская команда "Манчестер Сити" и германская "Бавария" сыграли вничью. Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов в Мюнхене закончился со счётом 1:1. А в другом матче "Интер" сыграл вничью с португальской "Бенфикой" со счётом 3:3. В результате "Манчестер Сити" и "Интер" вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

От "Манчестер Сити" гол забил Эрлинг Холанд на 57-й минуте. А от "Баварии" — Йозуа Киммих на 83-й. Их первая встреча завершилась победой "Манчестер Сити" со счётом 3:0. Теперь этой команде предстоит в полуфинале встретиться с испанским "Реалом".

Первые полуфинальные матчи пройдут 9–10 мая, а ответные — 16–17 мая. Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.