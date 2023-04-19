"Реал" победил "Челси" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Испанский "Реал" в гостях обыграл английский "Челси". Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов прошёл на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился со счётом 2:0.

Оба гола забил Родриго — на 58-й и 80-й минутах. Исход первой встречи этих команд, которая прошла в Милане, был точно таким же. Теперь "Реал" вышел в полуфинал и там сыграет с победителем противостояния "Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия). Их вторая встреча пройдёт 19 апреля.

А в Неаполе встречались итальянские "Наполи" и "Милан". Матч закончился со счётом 1:1. От "Милана" единственный гол забил Оливье Жиру на 43-й минуте, а от "Наполи" — Виктор Осимхен (90+3).