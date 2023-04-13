"Реал" одержал победу над "Челси" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Футболисты из испанского "Реала" обыграли английский "Челси" со счётом 2:0 в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Игра состоялась в Мадриде. В команде победителей мячи забили Карим Бензема на 21-й минуте и Марко Асенсио на 74-й. Не обошлось и без эксцессов: на 59-й минуте защитнику "Челси" Бену Чилуэллу предъявили прямую красную карточку за фол последней надежды.

В итоге Бензема стал в истории турнира четвёртым игроком, который преодолел отметку в 90 голов. Его опережают поляк Роберт Левандовский с 91 голом, аргентинец Лионель Месси с 129 голами и португалец Криштиану Роналду со 140 голами.

В предыдущем сезоне "Реал" и "Челси" также играли в четвертьфинале Лиги чемпионов. По сумме двух матчей испанский клуб оказался сильнее, победив со счётом 3:1, 2:3.