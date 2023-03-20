"Барселона" одержала победу над "Реалом" в третий раз за сезон

"Барселона" победила "Реал" со счётом 2:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Голы забили Серджи Роберто (45-я минута) и Франк Кессье (90+2), а также Рональд Араухо в свои ворота на 9-й минуте матча.

"Реал" таким образом прервал беспроигрышную серию: до этого он одержал три победы и дважды сыграл вничью. В нынешнем сезоне "Барселона" уже в третий раз одержала победу над "Реалом". Ранее она брала верх в Суперкубке Испании (3:1) и в первом матче полуфинала Кубка (1:0). В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" является лидером, набрав 68 очков. "Реал" с 56 очками следует строго за ней.