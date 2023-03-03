"Барселона" в первом матче полуфинала Кубка Испании победила "Реал"

"Барселона" на выезде обыграла мадридский "Реал". Это был первый полуфинальный матч Кубка Испании, он прошёл на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного мяча стал Эдер Милитао на 26-й минуте матча. Он срезал его в ворота.