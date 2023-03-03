"Барселона" в первом матче полуфинала Кубка Испании победила "Реал"
"Барселона" на выезде обыграла мадридский "Реал". Это был первый полуфинальный матч Кубка Испании, он прошёл на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного мяча стал Эдер Милитао на 26-й минуте матча. Он срезал его в ворота.
Ранее "Реал" и "Барселона" встречались в этом сезоне дважды. В октябре 2022 года взяли верх "сливочные", а в январе лучше оказались их соперники.
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Twitter / FCBarcelona