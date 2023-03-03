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3 марта, 04:16

"Барселона" в первом матче полуфинала Кубка Испании победила "Реал"

"Барселона" на выезде обыграла мадридский "Реал". Это был первый полуфинальный матч Кубка Испании, он прошёл на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного мяча стал Эдер Милитао на 26-й минуте матча. Он срезал его в ворота.

Ранее "Реал" и "Барселона" встречались в этом сезоне дважды. В октябре 2022 года взяли верх "сливочные", а в январе лучше оказались их соперники.

"Барселона" сенсационно проиграла "Альмерии" в чемпионате Испании

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А ранее "Барселона" успела вылететь из розыгрыша Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей "Манчестер Юнайтед".

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Twitter / FCBarcelona

Андрей Григорьев
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