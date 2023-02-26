"Барселона" сенсационно проиграла "Альмерии" в чемпионате Испании
Момент матча "Альмерия" – "Барселона". Обложка © Twitter / FC Barcelona
"Барселона" проиграла "Альмерии" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 0:1.
Единственный мяч на 24-й минуте забил Эль-Билаль Туре.
Несмотря на поражение, каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 59 очков и опережая идущий вторым "Реал" на семь баллов. "Альмерия" набрала 25 очков и поднялась на 15-е место.
А на неделе "Барселона" успела вылететь из розыгрыша Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей "Манчестер Юнайтед". В 1/8 финала соперником англичан станет другой испанский клуб — "Бетис".