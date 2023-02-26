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26 февраля, 19:45

"Барселона" сенсационно проиграла "Альмерии" в чемпионате Испании

<p>Момент матча "Альмерия" – "Барселона". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/1629908645726044161/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FC Barcelona</a></p>

Момент матча "Альмерия" – "Барселона". Обложка © Twitter / FC Barcelona

"Барселона" проиграла "Альмерии" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Единственный мяч на 24-й минуте забил Эль-Билаль Туре.

Несмотря на поражение, каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 59 очков и опережая идущий вторым "Реал" на семь баллов. "Альмерия" набрала 25 очков и поднялась на 15-е место.

"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в матче чемпионата Испании

"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в матче чемпионата Испании

А на неделе "Барселона" успела вылететь из розыгрыша Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей "Манчестер Юнайтед". В 1/8 финала соперником англичан станет другой испанский клуб — "Бетис".

Артур Лапсаков
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