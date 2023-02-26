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25 февраля, 21:08

"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в матче чемпионата Испании

В домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании команды "Реал" и "Атлетико" сыграли со счётом 1:1. У "Реала" голом отличился на 85-й минуте Альфаро Родригес. От "Атлетико" забил на 78-й минуте Хосе Мария Хименес. Не обошлось и без неприятных моментов: на 64-й минуте с поля был отправлен полузащитник "Атлетико" Анхель Корреа за грубый гол.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании — после 23 матчей команда набрала 52 очка, отставая от занимающей первое место "Барселоны" на 7 очков. "Атлетико" занимает четвёртую позицию, набрав 42 очка за 23 игры.

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ТАСС / Juanjo Martin

Анатолий Симоненко
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