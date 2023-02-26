"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в матче чемпионата Испании

В домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании команды "Реал" и "Атлетико" сыграли со счётом 1:1. У "Реала" голом отличился на 85-й минуте Альфаро Родригес. От "Атлетико" забил на 78-й минуте Хосе Мария Хименес. Не обошлось и без неприятных моментов: на 64-й минуте с поля был отправлен полузащитник "Атлетико" Анхель Корреа за грубый гол.